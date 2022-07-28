صوره بأوضاع مشينة | المشدد 7 سنوات لمعذّب لاعب في ناد بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم إشترك مع أثنين آخرين سبق محاكمتهم بتعذيب لاعب بأحد الأندية لخلافات بينهم مستخدما الصعق بالكهرباء وتصويره في أوضاع مشينة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغا من "ع ج م" 30 سنة لاعب كرة بأحد الأندية مقيم دائرة مركز بلبيس يتهم أحد الأشخاص بالاشتراك مع آخرين باقتياده داخل سيارة وتعذيبه بصاعق كهربائي والتعدى عليه وتصويره في أوضاع مشينة، ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي

وتبين من التحريات قيام. و س م، مقيم ميت سهيل دائرة مركز منيا القمح، بالاشتراك مع 2 آخرين سبق محاكمتهما، بارتكاب الواقعة، وذلك بسبب وجود خلافات بين المجنى عليه وإحدى الفتيات، والتى اتفقت مع المتهم الثالث على الانتقام منه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي القضية رقم 59740 لسنة 2028 جنايات مركز شرطة بلبيس، والتى سبق وعاقبت المتهمين الأول والثاني حضوريا، وقام المتهم الثالث بعمل إعادة إجراءات وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 7سنوات.