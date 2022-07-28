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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب بعد رفع الفائدة في أمريكا.. الصحة تنفي تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة الجديدة

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

 

بعد قرار الفيدرالي.. سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 28-7-2022

ظل ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ 40 عاما، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، رفع سعر الفائدة الأمريكية 75 نقطة أساس، أمس الأربعاء، مواصلاً حملته العنيفة لتهدئة التضخم السريع.

سيول وأمطار غزيرة .. ما أسباب موجة الطقس العنيفة في الإمارات

تمر دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأيام الراهنة، بموجة طقس عنيفة بسبب عاصفة مطرية غزيرة أعقبتها سيول وارتفاع في مستوى المياه، ضربت مناطق واسعة من المناطق الشرقية للدولة، وسط استنفار حكومي لإيواء المتضررين، وتوفير الخدمات والمساعدة للمحتاجين.

الصحة تنفي تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة الجديدة .. فيديو

نفي الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الشائعة الخاصة بتقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة الجديدة.

وزير التموين: توفير 20 مليار جنيه بزراعة مليون فدان قمح العام المقبل

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير 20 مليار جنيه للدولة المصرية العام المقبل، وذلك من مشروع زراعة مليون فدان قمح بمشروعي توشكي ومستقبل مصر، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة تنتج 2.2 مليون طن قمح. 

 

6 مشاكل صحية خطيرة.. هاني الناظر يحذر من النكد والتوتر

التوتر و النكد من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص بالأخص خلال هذه الفترة بأختلاف المراحل العمرية، وذلك نتيجة بعض الضغوطات التي يمر بها البعض.

 

مرتضى منصور: اعتذرت لـ أمح الدولي بعد قيام أحد الجماهير بسبه.. فيديو

دعا مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتصالح والتركيز على كرة القدم .

دعا مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتصالح والتركيز على كرة القدم .

 

الأهلي يسعى للتعاقد مع شناوي بيراميدز.. فيديو

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تواصل حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مع حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي للانتقال للنادي الأهلي الموسم المقبل.

 

المالكي يتجول حاملا السلاح داخل المنطقة الخضراء في بغداد.. شاهد

بعد دعوته للتظاهر القانوني، وجه رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي "رسالة تهديد" ضمنية بحمله السلاح والسير في المنطقة الخضراء.

 

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بعد رفع الفائدة في أمريكا

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الخميس بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة.

 

 

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