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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تشارك في احتفالية إطلاق أول مثيل محلي لمستحضر الإنوكسبارين

صدى البلد

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في احتفالية إطلاق أول مثيل محلي لمستحضر الإنوكسبارين الخاص بشركة وادي النيل، وذلك بحضور اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وعدد من سفراء الدول بمصر، ونخبة من أساتذة الجامعات والأطباء البشريين المتخصصين في التخصصات ذات الصلة.


وأشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بهذا الإنجاز الهام في مجال توطين الصناعات الدوائية بمصر، وقام بتهنئة شركة وادي النيل على هذا النجاح الكبير، وأكد أن الهيئة قدمت كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لتسجيل أول مستحضر وطني محلي الصنع.


كما أكد أن توطين مستحضر الإنوكسبارين يبرز مدى الوعي في اختيار المستحضرات الاستراتيجية لملف التوطين، وأن مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي قامت بإنتاج ذلك المستحضر محلياً.


كما أشار إلى أن الهيئة تمتلك مبادرة طموحة لدعم التصدير، وأن تصنيع مستحضر الإنوكسبارين لم يقتصر على الاستخدام المحلي فقط، ولكن  تم أيضا فتح آفاق التصدير لعدة دول شقيقة، مثل: جنوب السودان، وجيبوتي، وأوغندا، وهو ما يساهم في توفير العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد المصري.


ويعد مستحضر الإنوكسبارين أحد أهم المستحضرات الحيوية التي اعتمد السوق الدوائي المصري لفترات طويلة على مصدر وحيد "مستورد"، وهو مستحضر ذو أهمية استراتيجية عالية، وضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا.


يأتي ذلك في إطار تشجيع توطين صناعة الدواء محليا من خلال تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة، وإتاحة المجال لزيادة الاستثمار الدوائي، وخفض الفاتورة الاستيرادية للدواء، وتوفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية الحديثة، والمثائل المهمة.
 

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