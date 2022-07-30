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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«صدى البلد» يهنئ الزميل محمود زيدان بحفل زفافه السعيد| صور

حفل زفاف الزميل محمود
حفل زفاف الزميل محمود زيدان

تتقدم أسرة تحرير موقع «صدى البلد» الإخباري، بخالص التهاني والتبريكات إلى الزميل محمود زيدان، مدير مكتب موقع صدى البلد بمحافظة كفر الشيخ، بمناسبة زفافه السعيد، متمنين له حياة سعيدة.

وأقيم حفل زفاف الزميل الصحفي محمود زيدان على الآنسة سمر الشافعي، في قاعة الملكة بمدينة كفر الشيخ، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والصحفيين والإعلاميين بالمحافظة.

وحرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تهنئة الزميل محمود زيدان، هاتفيا، وإرسال باقة زهور خلال حفل الزفاف، وكذلك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمهندس عبد السميع يوسف، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، وعميد كلية التربية النوعية.

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