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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بتوجيهات السيسي.. مصنع ألبان في برج العرب لإنتاج 12 ألف طن أجبان سنويًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع  اللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، و بشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة.

توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في  قطاع الثروة الحيوانية بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصري، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية".

مصنع منتجات الألبان ستبلغ طاقته الإنتاجية ١٢ الف طن من الأجبان سنوياً

و تم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصةً ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح ٤٠ ألف متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية ١٢ الف طن من الاجبان سنوياً.

السيسي يوجه بترسيخ الشراكة مع الأردن في مجال الثروة الحيوانية لتوفير اللحوم بمصر

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السيسي يستعرض إنشاء مصنع لمنتجات الألبان بطاقة 12 ألف طن سنويا

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 وجه  الرئيس بالتدقيق فى توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة، والخامات، ومستلزمات الإنتاج، ومواد التعبئة والتغليف، لضمان اعلى مستوى من جودة الانتاج للاجبان خاصة تلك التي يتم استيرادها حالياً من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلى، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية.

تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين

ووجه  الرئيس بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين، والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.

وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية، وانتاج الاعلاف، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وقد وجه  الرئيس فى هذا السياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصري، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية توجيهات الرئيس الألبان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

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