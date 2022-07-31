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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. البيئة تعلن تركيب محطتين للرصد اللحظى ببحيرة المنزلة ببورسعيد

صدى البلد

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوضع خطة لوزارة البيئة لربط كافة المنشآت التى تصرف على المجارى المائية بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، حيث قام جهاز شئون البيئة بالانتهاء من تركيب محطتين للرصد اللحظى ببحيرة المنزلة بنطاق محافظة بورسعيد وذلك بعد صيانتهما وإعادة تأهيلهما، حيث تقع المحطة الأولى أمام بوغاز الجميل ، والمحطة الثانية امام بوغاز اشتوم الجميل، وقد تم التشغيل التجريبى لهما.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة تأهيل البحيرات المصرية.

وفى سياق متصل  فإنه يتم إجراء متابعة دورية لعدد من الشركات الواقعة على بحيرة مريوط لإنهاء إجراءات ربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعى، ومنها شركة العامرية لتكرير البترول ، حيث تم الانتهاء من إجراءات تركيب أنظمة رصد نوعية مياه الصرف النهائي لحظياً وربطها بمنظومة الرصد اللحظى، كما تم إجراء معاينة ميدانية لشركة العامرية للغزل والنسيج التى تصرف على بحيرة مريوط لاختيار الموقع المناسب لتركيب محطة رصد لحظي لرصد نوعية مياه الصرف الصناعي الخاص بالشركة. بالاضافة إلى معاينة شركة كهرباء خليج السويس بالعين السخنة وتحديد موقع محطة الرصد اللحظى لربطها بشبكة الرصد اللحظى لنوعية المياه ،كما تم تحليل نتائج الدراسة الخاصة بتأثير مياه التبريد على مياه البحر المتوسط الخاصة بشركة سيدي كرير لتوليد الكهرباء وقد تم عمل معاينة للشركة واقتراح الحلول لصرف الشركة واقتراح موقع تركيب محطة الرصد اللحظى.

جديراً بالذكر أن الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، تم إنشاءها إعمالا  للمادة ٥٨ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ١٩٦٣ لسنة ٢٠١٧ والتى تنص على التزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا. وأيضاً فى إطار تنفيذ الملحق رقم ١ مكرر لهذه اللائحة بإلزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المرصودة ، وبناء عليه تم مخاطبة كافة الشركات التى تصرف على المجارى المائية بذلك.

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