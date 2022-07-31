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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقلاع طائرة طبية مجهزة من السعودية لإعادة الطفل ياسين مصاب سرطان الدم للقاهرة

صدى البلد

أقلعت صباح اليوم من مطار أبها بالسعودية، طائرة تحمل الطفل المصري "ياسين حسام" المصاب بسرطان الدم، عائدة على القاهرة برحلة رقم 961.

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والدكتور علي جمعة رئيس جمعية "مصر الخير" لنقل الطفل بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال رعاية الطفل بمعهد الأورام، حيث كان محجوزًا بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

 

وثمنت وزيرة الهجرة، حرص الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، علي توفير مكان لعلاج الطفل "ياسين" بمعهد الأورام أحد أبرز المنشآت الصحية في هذا التخصص، وكذلك وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار صباح اليوم الأحد، وتجهيز فريق طبي لمتابعة الحالة، ووضع بروتوكول علاجي، لإنقاذ حياته.

 

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن التنسيق جاء استجابة بعد استغاثة ولي أمر الطفل بتوفير إخلاء طبي جوي بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجه بمصر حيث انتهى التأمين الطبي للطفل ولم يعد يغطي تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما تم موافاة وزارة الصحة بكافة التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أسرة الطفل والمستشفي السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنه فور تلقي استغاثة ولي أمر الطفل ياسين، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم، متابعة أن الطفل كان محجوزًا بالمملكة العربية السعودية في مستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.

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