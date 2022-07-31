رئيس الدولي للخماسي: ميدالية الجندي ليست مفاجأة لي ومصر من الدول الكبرى في اللعبة

كشف "كلاوس شورمان" رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن متابعته للثنائي الجندي منذ بدايتهما وأنه توقع لهم الوصول إلى أبعد نقطة في عالم الخماسي.

وتوج "محمد الجندي" نجم المنتخب الوطني بالميدالية الفضية لفردي الرجال من بطولة العالم للكبار التي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وتختتم منافساتها اليوم.

وقال "شورمان"، في تصريحاته عقب نهاية مراسم التتويج "ميدالية جديدة لمصر، البلد المنظم لكن في منافسات الفردي، لم اتفاجئ بها نظرا لمعرفتي بالشقيقين أحمد ومحمد منذ أولمبياد الشباب في الأرجنتين 2018 وكنت على يقين بقدرتهم على الوصول لهذه النجاحات".

وأضاف "أنا على تواصل دائم مع الثنائي، وعودة أحمد بهذه الصورة عقب العودة من الإصابة أمر رائع، المنتخبات المصرية في جميع الأعمار تقدم مستويات ممتازة ويوجد العديد من اللاعبين أصحاب الموهبة وسيحققون الميداليات في البطولات القادمة ".

وأردف "النظام الجديد اثبت نجاحه خلال البطولات الماضية، ولا يوجد تغيير في أيام جدول البطولات وستكون كما هي، البداية مع التتابع ثم الفردي ثم التتابع المختلط".

واختتم "حتى الآن لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي للرياضة الجديدة التي ستحل مكان الفروسية، وسيكون القرار النهائي في نوفمبر القادم موعد انعقاد كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي ".

يذكر أن البريطاني جوزيف شونج توج بذهبية فردي الرجال عقب حصده لـ 1514 نقطة ، فيما حصد الميدالية البرونزية المجري بلازيس زيب بعد حصده لـ 1507 نقطة، وجاء أحمد الجندي في المرتبة الخامسة.