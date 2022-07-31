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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة مصر والمغرب للشباب .. بث مباشر (2 - 1) تحديث

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

 

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس العرب للشباب، بدأ عشاق الكرة البحث عنه على محرك البحث جوجل.

يواجه منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" نظيره المغربي اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس العرب للشباب، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

منتخب شباب مصر

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة في منافسات الدور الأول، بعد الفوز على المنتخبين العماني والصومالي، بينما تصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة، بعد الفوز على المنتخبين السوداني والفلسطيني.

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يرأس اللواء محمد حلمي مشهور بعثة منتخب الشباب في المملكة العربية السعودية، ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، أحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين وعلاء سعيد مسؤول المهمات.

منتخب مصر للشباب

ميدو يعلق على مباراة مصر والمغرب

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على مباراة منتخب مصر والمغرب تحت سن 20 عاما، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب ميدو في تويتة له: “بتفرج على ماتش مصر والمغرب تحت ٢٠ سنة منتخبنا منظم بشكل جيد بنلعب 3 في الدفاع. عندنا وينج باك شمال رأفت خليل بيلعب في الاهلي لاعيب كويس جدا وطارق علاء في وسط الملعب من الزمالك وخالد سطوحي وينج باك يمين من طلائع الجيش وأحمد نادر حواش مهاجم كويس جدا من انبي”.

منتخب مصر للشباب

نهاية الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة  منتخب الشباب مواليد 2003 مع نظيره المغربي بهدف لكل منهما من المباراة المقامة حالياً ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

وتقدم المنتخب المغربي  بالهدف الأول عن طريق أسامة اليعقوبي، قبل أن ينجح منتخب مصر للشباب فى إدراك التعادل عن طريق أحمد حواس فى الدقيقة 32.

وحقق المنتخب المغربي للشباب فوزا مثيرا على فلسطين فى ختام دور المجموعات ببطولة كاس العرب للشباب، ليضرب موعداً مع الفراعنة فى ربع نهائي البطولة المقامة بالمملكة العربية السعودية.

ويلتقى منتخب الشباب مع المغرب فى ربع النهائي، حيث حقق المنتخبان الفوز في مباراتهما، ففازت مصر على عمان والصومال وتصدرت مجموعتها، وفازت المغرب على السودان وفلسطين وتصدرت مجموعتها أيضا.

وتنص لائحة بطولة كأس العرب على مواجهة متصدر المجموعة الرابعة التي يقع فيها المنتخب الوطني للشباب مع متصدر المجموعة السادسة التي تضم المغرب وفلسطين والسودان في ربع النهائي.

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