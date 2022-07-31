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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت .. بث مباشر

بث مباشر باريس سان
بث مباشر باريس سان جيرمان ونانت

بث مباشر باريس سان جيرمان ونانت ، يخوض اليوم الأحد 31-7-2022، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة هامة أمام نانت الفرنسى، في نهائى منافسات كأس السوبر الفرنسي لعام 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المبارة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويشارك باريس سان جيرمان بصفته بطلا لبطولة الدوري الفرنسي، في حين يخوض نانت المباراة بصفته بطلا لكأس فرنسا، حيث فاز على نيس بهدف دون رد في نهائي الكأس في يونيو الماضي.

وتتجه أنظار المصريين إلى الدولى المصري مصطفى محمد مهاجم المنتخب وفريق نانت الفرنسي، وتعد المباراة أول ظهور رسمي لمصطفى محمد مع فريقه الجديد.

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تشكيل باريس سان جيرمان امام نانت

أعلن كريستيان جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، وأنطوان كومبواري مدرب نانت نانت، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار بطولة كأس السوبر الفرنسي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد تواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالى:
في حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كيمبيمبي - ماركينيوس - سيرجيو راموس - أشرف حكيمي

خط الوسط: نونو مينديز - فيتينيا - فيراتي

خط الهجوم: ميسي - نيمار – سارابيا

بينما جاء تشكيل فريق نانت كالتالي:.
لافونت، أبياه، كاستيليتو، جيروتو، بالويس، ماركوس كوكو، شيريفيلا، سيسوكو، بلاس،  سيمون ، جيساند.

باريس سان جيرمان

تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يشارك المهاجم المصري مصطفى محمد في مباراة نانت أمام باريس سان جيرمان، ولكن استقر المدرب على اراحته على مقاعد البدلاء في بداية المبارة.

بينما جاء تشكيل فريق نانت كالتالي:

لافونت، أبياه، كاستيليتو، جيروتو، بالويس، ماركوس كوكو، شيريفيلا، سيسوكو، بلاس،  سيمون ، جيساند.

نانت الفرنسي


المهمة الأولى لمصطفى محمد مع نانت

ويسعى مصطفى محمد في ظهوره الرسمي الأول مع نانت، في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان.

وكان مصطفى محمد انضم إلى صفوف نانت خلال الميركاتو الصيفي، قادما من جالاتا سراي  لمدة موسم على سبيل الإعارة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق باريس سان جيرمان بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الحصول على دفعة معنوية هائلة في بداية الموسم، بتحقيق اللقب.

مصطفى محمد

 

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