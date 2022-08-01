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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. 145 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات.. نتيجة الثانوية العامة 2022 على صدى البلد خلال ساعات سجل الآن

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

نتيجة الثانوية العامة 2022 على صدى البلد خلال ساعات .. سجل الآن

 

نتيجة الثانوية العامة 2022 بدأ العد التنازلي لموعد اعتمادها و ظهورها رسميا ليحسم كل طالب من خلالها مصير حياته الجامعية القادمة

تنسيق الجامعات 2022 ..قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة بساعات اعرف التوقعات

 

نتيجة الثانوية العامة 2022  و تنسيق الجامعات 2022 ..يترقب خلال ساعات طلاب الثانوية العامة النتيجة 2022 ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط علي موقع صدي البلد اضغط هنا


أوائل الثانوية العامة 2022 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات| اعرف التفاصيل

 

.. علم موقع صدى البلد أن قائمة بياناتهم سوف تكون على مكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات .

تنسيق الجامعات 2022.. بدائل كليات القمة لطلاب الشعبة الأدبية هذا العام

 

ساعات ويتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال موقع صدي البلد يمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

تنسيق القبول بالجامعات 2022 .. ننشر بدائل كلية الهندسة

 

أوشكت رحلة طلاب الثانوية العامة علي الانتهاء ، و ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ في أقرب وقت لبدء التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات .

بودي جاردات وأغنية لمحمد رمضان.. معلم يروج لدروس 2023 بفيديو مثير للجدل

 

نشر أحد معلمي الدروس الخصوصية المتخصصين في مادة الفلسفة  فيديو دعائيا له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مستعينا فيه بأغنية محمد رمضان "على الله" ، لجذب طلاب الثانوية العامة 2023 لبدء موسم الدروس الخصوصية الخاص بالعام الدراسي القادم 2022 / 2023 .


التعليم العالي: 145 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

 

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الإثنين، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 145 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022–  2023.

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