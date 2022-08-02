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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الدقهلية: افتتاح مكتب بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة لتلقي وحل كافة مشاكل المرضى

صدى البلد

 أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أنه تم افتتاح مكتب لخدمة المواطنين بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة؛ لتلقي وحل كافة المشاكل التي تواجه المرضى؛ بهدف ضمان حصولهم على أفضل خدمة طبية. 
وقال مختار - بحسب بيان للمحافظة مساء اليوم - إنه تم تخصيص 36 مليون جنيه من موازنة وزارة الصحة لشراء المستلزمات الطبية اللازمة لسد احتياجات كافة المستشفيات عن طريق منظومة الشراء الموحد. 
وأوضح أنه كلف الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ برئاسة لجنة للمرور على كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ولأمانة المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحي بنطاق المحافظة، مؤكدا أن الهدف من المرور على المستشفيات هو الوقوف على الحالة الإنشائية وكذا مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمرور على كافة الأقسام داخل المستشفيات. 
كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، بسرعة إعداد المقايسات لجميع المستشفيات بمتطلبات أعمال الحماية المدنية والصيانة وإرسالها إلى إدارة التخطيط بوزارة الصحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة. 
ووجه مختار بسرعة صيانة كافة الأجهزة الطبية المعطلة بالمستشفيات وتشغيلها لخدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة استمرار تنفيذ خطة التشغيل وتوفير بدائل لهذه الأجهزة حتى لا يؤثر عطلها على تقديم الخدمة الطبية.
وأشار بيان المحافظة إلى أن أعمال اللجنة أسفرت عن عدد من التوصيات منها فتح أقسام عزل "كورونا" والعنايات الخاصة بالعزل في المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى نقل مطبخ أجا المركزي إلى مكان مناسب مطابق للمواصفات الصحية، وتحقيق أقصى استفادة من الأجهزة المشونة بمخازن مستشفى المنصورة التخصصي، وتشكيل لجنة من المحافظة للوقوف على أسباب توقف أعمال رفع كفاءة مستشفى أجا ومراجعة الأعمال التي تمت.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قامت بالمرور على أقسام الطوارئ والاستقبال وأقسام العناية المركزة للتأكد من مدى توافر الأجهزة الطبية والأسرة بهم وصلاحيتها، بالإضافة إلى المرور على وحدات الغسيل الكلوي ومدى توافر الأجهزة الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوي، وأيضا تم المرور على حضانات الأطفال وأقسام الأشعة ومعامل التحاليل وبنوك الدم، فضلا عن المرور على كل الصيدليات للتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى، وتم مراجعة موقف الأجهزة والمعدات الطبية ومدى صلاحيتها الفنية ومراجعة عقود صيانتها وحصر كافة الأجهزة المعطلة والوقوف على أسباب تعطلها..

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