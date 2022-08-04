الجمهورية: مصر قبلة لاستثمارات المحلية والعالمية في كل المجالات

أكدت صحيفة الجمهورية، في افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم الخميس، أن مصر على مدى السنوات الثماني الماضية قبلة للاستثمارات المحلية والعالمية في كل المجالات في ظل مناخ آمن وجاذب لهذه الاستثمارات.

وتحت عنوان "مصر قبلة الاستثمارات الدولية"، ذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن هذه الاستثمارات تصب عوائدها في مصلحة المواطن وحياته ومستوى معيشته التي هي من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات خصوصاً في مجالات استكشاف الثروات الطبيعية التي تنعم بها أرض مصر تحظى برعاية كاملة من جانب الدولة بكل أجهزتها ومسئوليها حيث يتم تذليل كل العقبات أمام المستثمرين وتيسير عملهم بلا عوائق.

وأضافت أن هناك يوميا حوافز جديدة للمستثمرين إيمانا بأن الاستثمار أحد روافد التنمية المستدامة، ولا يخلو يوم من تدفق استثمارات الشركات الدولية على مصر لأن هذه الشركات مقتنعة بأن استثماراتها في أمان.