عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية: مصر قبلة لاستثمارات المحلية والعالمية في كل المجالات

صدى البلد

أكدت صحيفة الجمهورية، في افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم الخميس، أن مصر على مدى السنوات الثماني الماضية قبلة للاستثمارات المحلية والعالمية في كل المجالات في ظل مناخ آمن وجاذب لهذه الاستثمارات.

وتحت عنوان "مصر قبلة الاستثمارات الدولية"، ذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن هذه الاستثمارات تصب عوائدها في مصلحة المواطن وحياته ومستوى معيشته التي هي من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات خصوصاً في مجالات استكشاف الثروات الطبيعية التي تنعم بها أرض مصر تحظى برعاية كاملة من جانب الدولة بكل أجهزتها ومسئوليها حيث يتم تذليل كل العقبات أمام المستثمرين وتيسير عملهم بلا عوائق.

وأضافت أن هناك يوميا حوافز جديدة للمستثمرين إيمانا بأن الاستثمار أحد روافد التنمية المستدامة، ولا يخلو يوم من تدفق استثمارات الشركات الدولية على مصر لأن هذه الشركات مقتنعة بأن استثماراتها في أمان.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء هدف تاو.. قرار قوي لإدارة الأهلي تجاه التحكيم بعد التعادل مع فاركو

لحظة تحطيم موبايل سيد عبد الحفيظ بسبب حكم مباراة الأهلي وفاركو.. فيديو

عروس لمحكمة الأسرة: زوجي فشل في معاشرتي لأشهر فاستعان بأمه وانتهكا جسدي

حالة الطقس.. موجة أمطار رعدية تضرب البلاد من الجمعة حتى الثلاثاء

بعدما فضحها.. أزمة تضرب طليق منة عرفة عقب طلاقهما

أمطار من الجمعة للثلاثاء | الأرصاد تفجّر مفاجأة بسبب الحزام المداري ..فيديو

انهيار أسعار الذهب وصعود الدولار | تفاصيل

حالة واحدة تمنح الجنيه قبلة الحياة وترفع قيمته أمام الدولار

ترشيحاتنا

الميكروباص اتعجن.. الصور الأولى لـ حادث سوهاج الجديد

قد يحدث قرار مفاجىء .. شوبير : غليان غير مسبوق في الأهلي

الدوري ضاع| شوبير: غليان في الأهلي بسبب الأخطاء التحكيمية.. وهذا مصير سواريش

المالية: نتطلع لبحث الاستفادة من الخبرات الفنية لـ دار سك العملة الكندية

وزيرا التعليم يناقشان المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة واستعدادات بدء تنسيق الجامعات

جنين محنط .. المومياء المصرية الحامل تثير الجدل | اعرف الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هبة مجدي ومنة عرفة.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار ببوركيني هادية غالبة

جلابية وشبشب وشنطة بلاستيك.. كيف يسعد ايجيبشان سانتاكلوز أهالي الهرم؟

إحدهما بلغت حقيبتها 113 ألفا.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع

أرقام خرافية.. سعر صادم لإطلالة مايا دياب يثير الجدل

فيديو

استباحت حرمتها.. ممرضة صورت جثمان نيرة فسقطت بيد الشرطة

طائرة نقل عسكرية لإجلاء عشرات المصابين المصريين في انفجار شاحنة وقود بليبيا

الصين وتايوان.. لماذا تطورت الأزمة بين البلدين؟ | فيديوجراف

من كوافيرة إلى مقدمة برامج.. معلومات مثيرة عن إيمي تاتو وسر شهرتها..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم: مروة لطفي

قائمة السعادة الزوجية

د . مجدى بدران

مخاطر شرب الماء البارد

عبد المعطى أحمد

لماذا لا نحلم ؟

نيفين منصور

رصيد الستر

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإزعاج بأجهزة الاتصالات

محمد شعبان

صراع مع الموت

عمرو الحديدي

قراءة في تاريخ أوروبا

د. محمود فوزى

سلوك القطيع بين الدونية الاجتماعية والحرمان النسبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ