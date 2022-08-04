تنكيس الأعلام على قصر الرئاسة اللبنانية حدادا على ضحايا انفجار ميناء بيروت

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تنكيس الأعلام على القصر الجمهوري ببعبدا اليوم /الخميس/ تنفيذا لإعلان الحداد الوطني اليوم في ذكرى كارثة انفجار ميناء بيروت؛ حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في تفجير انفجار ميناء بيروت.

وتحل اليوم الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت البحري الذي أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص، وأدى لإصابة أكثر من 6000 آخرين وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن في الرابع من أغسطس 2020؛ إثر انفجار كمية 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في العنبر رقم 12 بالميناء منذ عام 2014، ومن المقرر أن تشهد العاصمة بيروت سلسلة من الفعاليات إحياء للذكرى الثانية للانفجار.