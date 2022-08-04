الصين تطلق قمرا صناعيا أرضيا لمراقبة الكربون

أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا أرضيا لمراقبة الكربون للنظام الإيكولوجي وقمرين صناعيين آخرين من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين اليوم /الخميس/.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش -4B ودخلت المدار المخطط له بنجاح، مشيرة إلى أن القمر الصناعي يستخدم بشكل أساسي لمراقبة الكربون في النظام البيئي الأرضي، ومسح ورصد البيئة والموارد الأرضية، ورصد وتقييم المشاريع البيئية الوطنية الرئيسية.

موضحة أن القمر الصناعي سيقدم الدعم التشغيلي وخدمات البحث في مجالات مثل حماية البيئة، والمسح ورسم الخرائط، والأرصاد الجوية، والزراعة، والحد من الكوارث.