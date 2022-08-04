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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

داليا فرهود تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلم رحيل

داليا فرهود
داليا فرهود

كشفت الممثلة العراقية داليا فرهود عن مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلم قصير باسم “رحيل”.

وأكدت “فرهود”، في تصريحاتها، أن الفيلم إنتاج عراقي سوري مشترك يتحدث عن فتاة فقدت أهلها في عملية إرهابية، وتبدأ في عيش حياتها من جديد مع أسرة سورية تبنتها.

وأوضحت داليا فرهود أن الفيلم رومانسي اجتماعي، وسيكون مفاجأة من مفاجآت المهرجان، متمنية أن يلقى إعجاب لجنة التحكيم وكل المشاركين في المهرجان.

وقالت إن مشاركتها تلك هي الأولى في واحد من أهم المهرجانات الفنية في العالم، مبدية سعادتها بتواجدها في مصر.

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي عن موعد دورته الـ44، التى ستقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر بدار الأوبرا المصرية، فيما سيخصص اليوم التالي لحفل الختام لعرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية، كما تم فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركة من يوم 15 مايو، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه  15 أغسطس الجاري.

داليا فرهود
داليا فرهود
داليا فرهود 2
داليا فرهود 2

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