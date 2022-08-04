بطل داون سيندروم.. سباح من ذوي الهمم يحصل على رخصة غوص

نجح بطل السباحة العالمي محمد كرم، فى القيام برحلة غوص فى كهف تحت البحر بشرم الشيخ بعد أن حصل على رخصة غوص، وهو أول بطل "داون سيندروم" يحصل على هذه الرخصة.

وقالت المهندسة سمر حسب الله مؤسس مبادرة مصر تستطيع لأصحاب الهمم، إن البطل محمد كرم قام برحلة الغوص بصحبة المدرب "تيتو" شحاتة حجاج، المشرف علي تدريباته للحصول علي الرخصة من مؤسسة بادي العالمية، في إنجاز فريد من نوعه لبطل من القدرات الخاصة.

وأشارت المهندسة سمر حسب الله، إلى أن مدربة الغوص الألمانية "كاتيا" صاحبت أيضا البطل محمد كرم، وأشادت بقدراته ومهاراته علي الغوص، وذلك خلال فترة زيارتها لشرم الشيخ .

وأضافت مؤسس مبادرة مصر تستطيع لأصحاب الهمم، أن السباح محمد كرم قام بأربعة رحلات غوص خلال يومين فقط، منهم رحلة غوص في كهف تحت البحر بشرم الشيخ استغرقت ٥٧ دقيقة، وأكدت أن رياضة الغوص للقدرات الخاصة هى أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة، ولاقت التجربة الأولي فيها النجاح الباهر مع البطل محمد كرم، مما يعد بادرة أمل للتوسع في تلك الرياضة الهامة والمميزة .

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