بث مباشر مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة اليوم في الدوري

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وعن موعد مشاهدة مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة اليوم ، فمن المقرر أن تقام مباراة ا سيراميكا كليوباترا وسموحة اليوم الخميس الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط

خط الوسط: محمد توني- محمد إبراهيم - محمود نبيل - شريف دابو

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي

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