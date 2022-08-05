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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين: مخاطبة القنوات لتقنين أوضاع الضيوف المتكررين

طارق سعدة نقيب الإعلامين
طارق سعدة نقيب الإعلامين

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين إنه سيتم إلزام الضيوف الذين يظهرون بشكل متكرر في القنوات الفضائية، بالحصول على تصريح من النقابة قبل الظهور في البرامج.

وتابع نقيب الإعلاميين فى تصريحات صحفية له، إن نقابة الإعلامين تعمل وتواصل جهودها فى مخطابة القنوات الفضائية من أجل تقنين أوضاع الضيوف الذين يظهرون على شاشتها بشكل متكرر ومستمر بأخذ تصريح مسبق قبل الظهور على الشاشة وإبداء أي رأي.

و أضاف: "فكرة أن الضيف يظهر بشكل متكرر ممكن أن يبث أفكارا تضر بالناس والوضع العام، وبحكم القانون سواء في النقابة أو بناء على حكم مأخوذ من مجلس الدولة فمن حق النقابة أن تمنع الضيوف الذين يظهرون بشكل متكرر وهم لا يحصلون بعد على تصريح من النقابة".

ولفت إلى أن النقابة قامت وستقوم بمخاطبة كثير من القنوات لتقنين أوضاع الضيوف المتكررين فيها حتى لا تتعرض القناة للمساءلة القانونية والغرامة أو الإغلاق.

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