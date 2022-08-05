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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة ليون وأجاكسيو بث مباشر (2)-(0) في الدوري الفرنسي

مشاهدة مباراة ليون
مشاهدة مباراة ليون وأجاكسيو بث مباشر

بث مباشر مباراة ليون وأجاكسيو اليوم في الدوري الفرنسي .. يبحث عنه الكثير من عشاق الساحرة المستديرة ، والذين ينتظرون مشاهدة البث المباشر لمباراة ليون وأجاكسيو اليوم في الدوري الفرنسي.
 

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بث مباشر مباراة ليون وأجاكسيو في الدوري الفرنسي

ويفتتح ليون وأجاكسيو الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، ويزادا البحث عن بث مباشر مباراة ليون وأجاكسيو في افتتاحية مبارايات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم و موعد مباراة مباراة ليون وأجاكسيو الليلة .. قبل دقائق من انطلاق مباراة ليون وأجاكسيو  الليلة 5 أغسطس 2022 في بطولة الدوري الفرنسي.

مشاهدة مباراة ليون وأجاكسيو بث مباشر في الدوري الفرنسي

وتتاح مشاهدة  مباراة ليون وأجاكسيو بث مباشر في الدوري الفرنسي ،  مع انطلاق المباراة بعد دقائق عبر القناة المخصث للمبارة.

وتمتلك قناة beIN SPORTS 2 حق البث المباشر لمباراة ليون وأجاكسيو في الدوري الفرنسي

موعد مباراة ليون وأجاكسيو  في الدوري الفرنسي

ويبحث الملايين عن موعد مباراة ليون وأجاكسيو  في الدوري الفرنسي ، وكذلك البث المباشر لمباراة ليون وأجاكسيو  في الدوري الفرنسي.

وعن موعد مباراة ليون وأجاكسيو  في الدوري الفرنسي ، فينطلق البث المباشر  لمباراة ليون وأجاكسيو  في الدوري الفرنسي في التساعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويفتتح الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بمباراة ليون وأجاكسيو والمقرر أن تقام على ملعب ليون.

القنوات الناقلة لمباراة ليون وأجاكسيو

القنوات الناقلة لمباراة ليون وأجاكسيو  ، يبحث عنه الكثير من المشجعين وعشاق الكرة لمشاهدة مباراة ليون وأجاكسيو.

يمكن مشاهدة  مباراة ليون ضد اجاكسيو بث مباشر  عبر قناة beIN Sports 2 HD ، والتي لها الحق في بث مباشر  مباراة ليون وأجاكسيو.

يذكر أن ليون يسعى اللى تحقيق نتائج ايجابية بعد خيبة الموسم الماضي حيث انه لم يحقق أي انجاز ، وودعم الفريق صفوفه بعوده ألكسندر لاكازيت من أرسنال الإنجليزي وكريستيان توليسو من بايرن ميونخ الألماني.

كما تعاقد ليون مع الظهير الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو من نادي أياكس الهولندي.

مباراة ليون وأجاكسيو في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل الليون الأساسي
أنطوني لوبيس حارس مرمى - مالو جيوستو مدافع - تياجو مينديس وسط - كاستيل مدافع  -نيكولاس تاليافيكو مدافع - تيتي وسط- حسام عوار وسط- يوهان ليبينانت وسط- كارل توكو ايكامبي وسط- لوكاس باكيتا وسط -أليكساندر لاكازيت مهاجم.

 

وجاء تشكيل أجاكسيو الأساسي

بنيامين لوروي حارس مرمى- ميكاييل ألفونس مدافع- عمر جونزاليس مدافع -سيدريك أفينيل
مدافع -إسماعيل ديالو مدافع- رياض نوري وسط - فينسينت ماركيت -وسط- توماس مانجانى
وسط -منعم الإدريسي مهاجم- روماين هاموما وسط -سيريل وسط .

 

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