فوضى بالأزبكية.. سكان الألفي يشتكون من المقاهي وأهالي الإسعاف يعانون من الباعة الجائلين

أرسل سكان شارع الألفي بمنطقة وسط البلد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررين من تحول شارع الألفي إلى مرتع للباعة الجائلين واحتلال المقاهي نهر الطريق والفوضى والإهمال الذي طال الشارع .

وقالوا في شكواهم أصبحت الفوضى في شوارع حي الأزبكية تحت مرأى وسمع مسؤولي الحي وأصبح الشارع يأن من الفوضى في غيبة أجهزة الحي الذين رفعوا شعار " شاهد مشفش حاجة".

كما اشتكى أهالي منطقة الإسعاف من احتلال الباعة الجائلين الأرصفة ضاربين بالقوانين عرض الحائط والسؤال أين أجهزة حي الأزبكية من هذه الفوضى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.