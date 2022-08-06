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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرابع علمي علوم يرفض الظهور.. وأسرته: تفاجأنا أنه من الأوائل|فيديو

أسرة الطالب مارك
أسرة الطالب مارك ناجح ملاك

التقت  فضائية " تن " بأسرة الطالب مارك ناجح ملاك الرابع على شعبة العلمي رياضة بمجموع 404 درجة .

وقال والده ، إن الأسرة كانت متوقعة نجاحه بمجموع جيد ، متابعا : " تفاجأت انه طلع من الأوائل على الرغم من عدم أي احساس انه هيطلع من الأوائل " .

وأردف والده : كان مستقلا بالمذاكرة في مكان مع نفسه ، وكان بينظم وقته بين دروسه دون تدخل منا ، وبحس فيه أن عاوز ينضم لكليات التكنولوجيا ، موضحا أنه لا يحب الظهور على التلفزيون .

ومن ناحيتها قالت والدته ، إن مارك ابنها كان دائما من الأوائل ، ومتميز بالهدوء ، والحكمة ، والاستقلال .

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