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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات اليوم السبت 6 أغسطس 2022

صدى البلد

ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم السبت 6 أغسطس 2022  وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

استقرت أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى البنك الأهلي.

اسعار العملات
اسعار العملات

نرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي  اليوم

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي خلال  تعاملات اليوم السبت 19.08جنيه للشراء و 19.14جنيه للبيع .

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم السبت 19.37جنيه للشراء و 19.58جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم السبت 23.02جنيه للشراء و 23.34جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم السبت 23.02جنيه للشراء و 23.34جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصري فى بنك البنك الأهلي اليوم السبت 1.95جنيه للشراء و1.97جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم السبت  2.60جنيه للشراء و2.63جنيه للبيع  .

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أسعار صرف العملات الآسيوية 

ورصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم السبت.

وبلغ سعر صرف ين ياباني مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم نحو 14.19جنيه للشراء و 14.38جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم السبت عند 2.82جنيه للشراء و2.83جنيه للبيع.

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قرارات البنك المركزي 


قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تثبيت  أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعها الاخير .

وقالت اللجنة في تقرير صادر عنه أنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع  بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة  12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.

العملات

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وقررت اللجنة أيضا الإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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