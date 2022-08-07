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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر مصرية: اقتراب نجاح جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

نجاح جهود وقف التصعيد
نجاح جهود وقف التصعيد بين الجانب الفلسطيني الإسرائيلي

أكدت مصادر مصرية حكومية اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى وجود اتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة مع كافة الأطراف للوصول الى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة.

وقال المصدر الحكومي إن القاهرة تؤكد على استمرار جهودها الدولية من أجل تحقيق التهدئة بين الطرفين.

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يذكر أن تقارير إعلامية أكدت موافقة إسرائيل على مقترح هدنة مع غزة، اليوم الأحد، بعد أن طلبت مصر هدنة فورية بالقطاع، وفقًا لما ذكره مصدر أمني مصري لوكالة “رويترز”.

ووفقا لقناة “العربية”، فإن القرار النهائي لتنفيذ هدنة غزة سيتخذ خلال ساعة.

ولعبت مصر دورًا مركزيًا في التوسط بين إسرائيل وقطاع غزة في الفترة الأخيرة.

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