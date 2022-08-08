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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي سندباد بمسرح عبد الوهاب في الإسكندرية

وزيرة الثقافة تشهد
وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي سندباد

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي "سندباد " من إخراج شادى الدالي وإنتاج فرقة مسرح تحت 18 بقيادة الفنان عبد المنعم محمد بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وذلك على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

 

قالت عبد الدايم، إن وزارة الثقافة أعدت ضمن برنامجها الصيفي مجموعة من العروض المميزة لمسرح الدولة تساهم في إعادة تشكيل الوعى المجتمعي، ووجهت الدعوة لأبناء الإسكندرية وزوارها لمشاهدة العروض التي تخاطب الأسر المصرية خاصة الشباب والاجيال الجديدة وتعمل على الارتقاء بالوجدان ، مشيدة بعرض سندباد وأداء أبطاله وقدرتهم الإبداعية على رسم لوحة فنية متكاملة.

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يذكر أن مسرح محمد عبد الوهاب يستضيف عرض سندباد حتى 27 أغسطس الجاري يعقبه عرض سيد درويش  اعتبارا من 29 أغسطس ويستمر لمدة 15 يوما .

ويقدم البيت الفني للمسرح عرض حلم جميل بطولة الفنان سامح حسبن على مسرح ليسبه الحرية في التاسعة مساءا خلال الفترة من 5 أغسطس ويستمر ١٥ ليلة عرض يوميا ماعدا يوم الثلاثاء ، وأيضا تعرض مسرحية "101 عزل" بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية مجانا وذلك في السابعة مساء أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء 8، 9، 10 أغسطس الجاري وذلك احتفاء بالدور الذي قدمه القطاع الطبي من تضحيات خلال جائحة كورونا،

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الثقافة سندباد الاسكندرية مسرح محمد عبد الوهاب قطاع الانتاج الثقافي

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