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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : وفاة رجاء حسين وغياب النجوم عن الجنازة .. دنيا سمير غانم نمبر 1 في الإيرادات .. 2600 سعر مايوهات سلمي أبو ضيف

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

تعرف على ترتيب أفلام الصيف فى شباك التذاكر أمس

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، ونستعرض لكم تفاصيل  إيرادات الأفلام  مساء أمس، الاثنين، وذلك من خلال التقرير التالي:

وفاة الفنانة رجاء حسين عن عمر يناهز 83 عاماً

توفيت منذ قليل الفنانة رجاء حسين عن عمر يناهز 83 عاماً ، بعد أن قدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة خلال مشوارها الفني .

يذكر أن مهرجان القومي للسينما حرص على تكريم الفنانة رجاء حسين فى دورته الماضية شهر يونيو الماضي لكنها غابت عن التكريم بسبب أزمتها الصحية وأكدت الناقدة ماجدة موريس وقتها أن تكريم رجاء حسين هو جزء من عودة الحق لقطاع كبير من الممثلين الذين يحكم عليهم طبيعة العمل  تأدية أدوار تبدو ثانوية ولكنها في الحقيقة أدوار رئيسية.

داخل غرفة العمليات.. ابنة فاروق فلوكس تطلب الدعاء لوالدها

طالبت ابنة الفنان فاروق فلوكس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” الدعاء لوالدها، بعد دخوله غرفة العمليات.

لزواجه من فنانة شهيرة..أسرة الراحل أسامة أنور عكاشة تصدر بيانا شديد اللهجة

نشرت أسرة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة بياناً صحفياً أعربت فيه عن استيائها من بعض اللقاءات الإعلامية التى تم الحديث فيها عن الكاتب الراحل. 

فقدنا رمزا في الدراما.. المركز القومي للسينما ينعى رجاء حسين

حزن وأسى.. حنان مطاوع تنعى رجاء حسين

كلهم غابوا عن جنازة رجاء حسين إلا فنان وحيد

شيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحلة رجاء حسين من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر ، وسط غياب أهل الفن ، حيث لم يحضر سوي الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين . 

مايوهات للبيع بـ2600 جنيه .. سلمى أبو ضيف تطلق مشروعا جديدا للموضة

أعلنت كل من مايان السيد، دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف، دخول عالم الموضة عن طريق طرح مجموعة من الملابس من تصميماتهن الخاصة.

غداً.. عزاء الفنانة رجاء حسين في مسجد الحامدية الشاذلية

تستقبل أسرة الفنانة الراحلة رجاء حسين العزاء  غداً ، العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين ، بعد وفاتها صباح اليوم عن عمر يناهز 83 عاماً . 

سر رفض رجاء حسين الدفن بجوار نجلها الشهيد

كشف الفنان سيف عبد الرحمن، طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين سر عدم دفنها بجوار نجلها الضابط الشهيد . 

وأكد سيف عبد الرحمن ، طليق الفنانة رجاء حسين ان الراحلة رغبت فى ان يتم دفنها بمقابر عائلتها والتى ترقد فيها والدتها ، حيث ارادت ان تجاورها فى مثواها الأخير ، بينما نجلهم الشهيد يدفن فى المقابر التابعة له . 

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