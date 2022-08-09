أخبار الفن : وفاة رجاء حسين وغياب النجوم عن الجنازة .. دنيا سمير غانم نمبر 1 في الإيرادات .. 2600 سعر مايوهات سلمي أبو ضيف

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام مساء أمس، الاثنين، وذلك من خلال التقرير التالي:

توفيت منذ قليل الفنانة رجاء حسين عن عمر يناهز 83 عاماً ، بعد أن قدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة خلال مشوارها الفني .

يذكر أن مهرجان القومي للسينما حرص على تكريم الفنانة رجاء حسين فى دورته الماضية شهر يونيو الماضي لكنها غابت عن التكريم بسبب أزمتها الصحية وأكدت الناقدة ماجدة موريس وقتها أن تكريم رجاء حسين هو جزء من عودة الحق لقطاع كبير من الممثلين الذين يحكم عليهم طبيعة العمل تأدية أدوار تبدو ثانوية ولكنها في الحقيقة أدوار رئيسية.

طالبت ابنة الفنان فاروق فلوكس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” الدعاء لوالدها، بعد دخوله غرفة العمليات.

نشرت أسرة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة بياناً صحفياً أعربت فيه عن استيائها من بعض اللقاءات الإعلامية التى تم الحديث فيها عن الكاتب الراحل.

شيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحلة رجاء حسين من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر ، وسط غياب أهل الفن ، حيث لم يحضر سوي الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين .

أعلنت كل من مايان السيد، دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف، دخول عالم الموضة عن طريق طرح مجموعة من الملابس من تصميماتهن الخاصة.

تستقبل أسرة الفنانة الراحلة رجاء حسين العزاء غداً ، العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين ، بعد وفاتها صباح اليوم عن عمر يناهز 83 عاماً .

كشف الفنان سيف عبد الرحمن، طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين سر عدم دفنها بجوار نجلها الضابط الشهيد .

وأكد سيف عبد الرحمن ، طليق الفنانة رجاء حسين ان الراحلة رغبت فى ان يتم دفنها بمقابر عائلتها والتى ترقد فيها والدتها ، حيث ارادت ان تجاورها فى مثواها الأخير ، بينما نجلهم الشهيد يدفن فى المقابر التابعة له .