استقرار الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم 10-8-2022

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش إلى 106.035، وتراجع الدولار مقابل الين الياباني إلى 134.9 وسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار إلى 1.0226، وذلك وفقاً لوكالة أنباء “سي ان بي سي عربية.

ترقب التضخم



وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأميركية والتي من شأنها أن تحدد مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة مستقبلاً.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي 8.7% على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم يونيو حزيران الهائل البالغ 9.1%، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري.

الدولار في مصر اليوم الأربعاء



وارتفعت أسعار صرف الدولار في البنوك العاملة في مصر 17 قرشا خلال تعاملات على مدار تعاملات الأسبوع الماضي وحتى اليوم الأربعاء، واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-8-2022 على ارتفاع أول أمس الاثنين، في جميع البنوك العاملة بمصر وفقا لآخر تحديث،

ويستعرض موقع "صدى البلد "سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

اسعار الدولار

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزي



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك المركزي 19.07 جنيه للشراء و 19.15جنيه للبيع مقارنة 19.01 جنيه الاثنين الماضى بارتفاع 14 قرشا.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 19.15جنيه للشراء و 19.18جنيه للبيع.

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سعر الدولار الأمريكى بنهاية تعاملات اليوم الاربعاء



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء فى بنك مصر إيران للتنمية 19.15جنيه للشراء و 19.18جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء فى البنك الأهلى المتحد 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك العقارى المصري العربي،الإسكندرية ،التجاري الدوليCIB) 19.12) جنيه للشراء و 19.18جنيه للبيع



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء فى بنك قطر الوطني QNB 19.11جنيه للشراء و 19.18جنيه للبيع

الدولار الدولار

أسعار الدولار فى بنكى الأهلى ومصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 19.10جنيه للشراء و 19.16جنيه للبيع.