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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمعية العمومية لاتحاد المصريين في الخارج تنتخب 15 عضوا جديدا بمجلس الإدارة

اتحاد عام المصريين
اتحاد عام المصريين بالخارج

يعقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بمقره في وسط القاهرة، يوم السبت المقبل اجتماع جمعيته العمومية لمناقشة جدول الأعمال، وإجراء انتخابات لاختيار 15 عضوا جديدا في مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج وفقاً للقانون الجديد رقم 149 / 2019.

وتقدم للترشح في الانتخابات مجموعة من أبناء الوطن في الخارج من مختلف أنحاء العالم.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم إن الانتخابات ستتم وفقا للضوابط واللوائح والقوانين وتحت اشراف الجهات الإدارية والرقابية في مصر، موضحا أن لجنة من الأعضاء غير المرشحين ستكون مسؤولة عن تنظيم التصويت وإجراء الفرز .

وأضاف ان المجلس الجديد موكل إليه مهام جسيمة تساهم في تأكيد الهدف من إنشاء الاتحاد العام للمصريين للوقوف صفاً امامياً دفاعاً عن الدولة المصرية في كل أنحاء العالم .

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