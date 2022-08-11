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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نستورد من 500 إلى 600 مليون دولار قطع غيار سيارات في السنة

شلبي غالب: نستورد 98% من قطع الغيار للسيارات وننتج 2% فقط|فيديو

قطع غيار السيارات
قطع غيار السيارات

أكد المهندس شلبي غالب، عضو شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر يعاني من نقص قطع غيار السيارات منذ حوالي سنتين بسبب جائحة كورونا وتفاقمت الأزمة خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن أننا نستورد 98% من قطع الغيار للسيارات وننتج 2% فقط.

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وأضاف “شلبي غالب”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة “القاهرة والناس”، أن قطع الغيار ضرورة للحفاظ على السيارات وعلى البيئة وأمن وسلامة المواطنين، مؤكدا على أهمية توفير قطع غيار السيارات.

نستورد بـ600 مليون دولار قطع غيار سيارات في السنة

وأوضح عضو شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، أن المصانع العالمية كانت تعمل بـ 25% من طاقتها ونستورد من 500 إلى 600 مليون دولار قطع غيار سيارات في السنة، والقرارات الأخيرة للبنك المركزي بخصوص الاستيراد من الخارج فاقمت من أزمة قطع غيار السيارات.

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وأشار المهندس شلبي غالب، إلى أن البعض يعاني من العجز في قطع الغيار، وهناك عجز شديد في توريد الشحنات المطلوبة من المصانع العالمية، وارتفاع سعر الدولار سبب عجز شديد في توريد الشحنات المطلوبة . 

شلبي غالب قطع غيار السيارات السيارات الغرف التجارية جائحة كورونا

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