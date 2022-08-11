اختتام فعاليات المهرجان الرابع للرياضات الشاطئية بمطروح

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية والذي أقيم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بمعسكر جامعة الإسكندرية بباجوش بمحافظة مطروح خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 11 أغسطس 2022.

وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ,الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعه , الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ,الدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية, الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد المصري للجامعات, الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات , وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح ,أحمد حسان مدير عام الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي.



وقد أعرب رئيس جامعة الإسكندرية عن سعادته بعودة المهرجان الرياضي للألعاب والرياضات الشاطئية بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإتحاد الرياضي المصري للجامعات لرعايتهم فعاليات المهرجان وخروجه بهذا الشكل اللائق.

شهدت فعاليات المهرجان مشاركة 350 طالب من 21 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، حيث شهدت تنافساً كبيراً بين طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات، كذلك تم تنفيذ مجموعة من الألعاب الترفيهية والتي خلقت روح المنافسة الشريفة والتحدى بين الطلاب من مختلف الجامعات المصرية ، ويهدف المهرجان الى المساهمة في بناء شخصيتهم وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم العلمية ومرحلة ما بعد التخرج، وإكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية وتوظيف طاقاتهم في ممارسة الرياضة.