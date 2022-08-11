اختتام فعاليات المهرجان الرابع للرياضات الشاطئية بمطروح

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية والذي أقيم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بمعسكر جامعة الإسكندرية بباجوش بمحافظة مطروح خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 11 أغسطس 2022.
وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ,الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعه , الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ,الدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية, الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد المصري للجامعات, الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات , وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح ,أحمد حسان مدير عام الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي.
وقد أعرب رئيس جامعة الإسكندرية عن سعادته بعودة المهرجان الرياضي للألعاب والرياضات الشاطئية بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإتحاد الرياضي المصري للجامعات لرعايتهم فعاليات المهرجان وخروجه بهذا الشكل اللائق.
شهدت فعاليات المهرجان مشاركة 350 طالب من 21 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، حيث شهدت تنافساً كبيراً بين طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات، كذلك تم تنفيذ مجموعة من الألعاب الترفيهية والتي خلقت روح المنافسة الشريفة والتحدى بين الطلاب من مختلف الجامعات المصرية ، ويهدف المهرجان الى المساهمة في بناء شخصيتهم وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم العلمية ومرحلة ما بعد التخرج، وإكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية وتوظيف طاقاتهم في ممارسة الرياضة.