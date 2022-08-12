كوريا الجنوبية وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدفاعية

ناقش مسئولو الدفاع من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، في العاصمة سول اليوم الجمعة، تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالدفاع.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب "، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن المديرة العامة لمكتب سياسات المعلومات الذكية بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية "بارك نام-هي" ونظيرتها الأمريكية "كيلي فليتشر" ترأستا الجلسة الثانية للدورة السنوية للجنة التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



وتبادل الجانبان تقييمات التوجهات الحالية المتعلقة بشبكات الجيل الخامس اللاسلكية والحوسبة السحابية، وناقشا التعاون بين سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الحليفين.



كما أعاد الجانبان التأكيد على أن قابلية التشغيل البيني بين قوات الحلفاء جزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتعزيز القدرات القتالية، وبالإضافة إلى ذلك، اتفقا على مواصلة المناقشات لاستكشاف إنشاء أنظمة قيادة وتحكم مختلفة، ومنصات لتبادل المعلومات من شأنها تحسين الاستعداد لـ "القتال على الفور".