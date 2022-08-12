العبرة بالخواتيم.. مجلس السيادة السوداني يعلق على مبادرة الخليفة للحوار

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة بالسودان، العميد الطاهر أبو هاجة إن مبادرة الشيخ الخليفة الطيب الجد ود بدر وسعت وستوسع باب الحوار، وفتحت آفاقه لكل السودانيين، مبينا أنها لن تقصي أحداً وستصبر على الحل والحوار لأن الهدف أنبل وأسمى.



وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة - في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا" - إن حراك المبادرة أثبت أن الحل ليس مستحيلا، وأنه من الأفضل التركيز على جوهرها ومراميها والحكم عليها بما أنجزت بدلا من التقليل من أهميتها ونقدها نقداً غير بناء، مشيرا إلى أن المبادرة تمثل مرتكزا أساسياً يأتي في ظرف تاريخي استثنائي يحتم علينا الانتباه لقضية الوطن.



وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، أن المبادرة حظيت بمشاركة الأغلبية الفاعلة المدركة لواقع البلاد الأمني والاقتصادي والسياسي، وانه يجب النظر إلى جوهرها وعدم تضييع الوقت في أشياء هامشية فإن العبرة بالخواتيم.

