أهالي البلامون بالدقهلية يعثرون على شخص غارقًا في دمائه بمدخل القرية

عثر أهالي قرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية على شخص في حالة إعياء شديدة وغارقًا في دمائه أمام مدخل القرية وتم نقله الي المستشفي لكنه توفي.

وبسؤال والده اكد ان نجله ترك المنزل من فتره وانه دائم تعاطي المواد المخدرة و يعالج منذ فترة بإحدى مصحات علاج الادمان.



تلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا من امأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول "ع.و.ع.ا"43 عاما، ومقيم قرية كفر عبد الامين " جثة هامدة، وبه نزيف نتيجة إصابته بجرح بالعانة.



بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والده "و.ع.ال"70عامًا، عامل ، ومقيم بذات القرية، قرر بقيام نجله بترك المنزل منذ فترة واليوم ورد له اتصال تليفوني بعثور الاهالي على نجله، مصاب بحالة أعياء امام مدخل قرية "البلامون"، فقاموا بنقله بسيارة الاسعاف الى المستشفى الا انه توفى قبل وصوله، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



وأضاف أنه دائم التعاطي المواد المخدرة وكان يعالج منذ فترة بإحدى مصحات علاج الإدمان.



وأكد تقرير مفتش الصحة بعد الكشف الطبى الظاهري، وجود جرح بالعانة ونزيف أدى الى الوفاة ، ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة .