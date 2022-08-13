يحب القرآن وأهله.. عموم المقارئ: شكرًا للرئيس لتجديد الثقة للدكتور مختار جمعة

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر: لقد عمت الأفراح أهل القرآن الكريم من أعضاء مشيخة عموم المقارئ المصرية ونقابة محفظي وقرّاء القرآن الكريم عقب تجديد الثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- (حفظه الله) في الدكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف.

قال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء والمحفظين. تتقدم مشيخة عموم المقارئ المصرية والبالغ عدد أعضائها 15 ألفا وأعضاء نقابة المحفظين وقراء القرآن وعددهم عشرة آلاف عضوا، بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله)، علي تجديد الثقة للدكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف سائلين الله تعالي أن يمد الرئيس بمدد من عنده وأن يحفظه لمصر.



وأكد الشيخ حشاد أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يحب القرآن الكريم وأهله بدليل ما شاهده العالم في هذه الأيام المباركات بوجود الأنشطة المتعددة للوزارة مثل النشاط الدعوي ومجالس الإفتاء ومقرأة كبار القراء التي خطفت الأضواء داخل مصر وخارجها. من أجل ذلك فقد أكرمه المولي جل وعلا بتجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) داعيين المولي عز وجل لسيادته التوفيق والسداد والعلو والرفعة في الدنيا والآخرة.