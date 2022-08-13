عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يحب القرآن وأهله.. عموم المقارئ: شكرًا للرئيس لتجديد الثقة للدكتور مختار جمعة

الشيخ محمد حشاد
الشيخ محمد حشاد

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر: لقد عمت الأفراح أهل القرآن الكريم من أعضاء مشيخة عموم المقارئ المصرية ونقابة محفظي وقرّاء القرآن الكريم عقب تجديد الثقة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- (حفظه الله) في الدكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف. 

وزارة الأوقاف تعقد مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى.. صور

عميد الدراسات الإسلامية: وزارة الأوقاف تقدم لأئمتها تدريبًا عاليًا

قال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء والمحفظين. تتقدم مشيخة عموم المقارئ المصرية والبالغ عدد أعضائها 15 ألفا  وأعضاء نقابة المحفظين وقراء القرآن وعددهم عشرة آلاف عضوا،  بجزيل الشكر والعرفان والتقدير  لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله)،  علي تجديد الثقة للدكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف سائلين الله تعالي أن يمد الرئيس بمدد من عنده وأن يحفظه لمصر.


وأكد الشيخ حشاد أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يحب القرآن الكريم وأهله بدليل ما شاهده العالم في هذه الأيام المباركات بوجود الأنشطة المتعددة للوزارة مثل النشاط الدعوي ومجالس الإفتاء ومقرأة كبار القراء التي خطفت الأضواء داخل مصر وخارجها. من أجل ذلك فقد أكرمه المولي جل وعلا بتجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) داعيين المولي عز وجل لسيادته التوفيق والسداد والعلو والرفعة في الدنيا والآخرة.

نقابة محفظي وقراء القران الكريم مشيخة عموم المقارئ المصرية شيخ عموم المقارئ المصرية محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد.. بالأسماء الراحلين عن حكومة مدبولي

بعلم المثلية الجنسية.. ظهور مثير لـ طليقة أحمد الفيشاوي على الشاطئ

التعديل الوزاري الجديد.. خروج عدد كبير من الوزراء وحركة محافظين مرتقبة

محمد صبحي حارس فاركو في الأهلي نهائيا .. تفاصيل

التعديل الوزاري.. تغيير 13 حقيبة ويشمل نوابا من الشباب 

إعادة تصحيح امتحانات الثانوية وإلغاء البابل شيت والتابلت|ماذا ينتظر الأهالي من رضا حجازي؟

الخطيب يحسم القرار الصعب في الأهلي ..تفاصيل

أقامت علاقة مع خطيب ابنتها.. كيف خططت "هويدا" لقتل زوجها |القصة الكاملة

ترشيحاتنا

رجل محو الأمية ونصير المعلمين.. 7مشكلات مزمنة تحتاج تدخل وزير التعليم الجديد

تشكيل ميلان لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

بث مباشر الآن.. مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد (0)-(0)

بعد التعديل الوزاري.. وزير التجارة والصناعة الجديد يمازح نواب المجلس.. والرئيس يصدر بيانا عاجلا بشأن ذلك

التعديل الوزاري الجديد.. شكر الرئيس لـ الراحلين وموافقة البرلمان الأبرز.. الأسماء والحقائب

لن تصدق.. شاهد شبيه إيلون ماسك "الصيني" |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. شاهد شبيه إيلون ماسك "الصيني" |فيديو

بروتوكول بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.. صور

أميرة أديب تجبر أصدقائها على ارتداء ملابس صفراء في عيد ميلادها| صور

الشبكة الوطنية للطوارئ.. بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة ووزارة البترول

فيديو

13 حقيبة أبرزها التعليم والصحة.. الحكومة تُعلن التعديل الوزاري الجديد

ورق الكوتشينة.. إنهاء الخلاف بين أحلام وأصالة.. فيديو

هل مرضها خطير.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ الإعلامية لمياء فهمي.. فيديوجراف

بالحب.. كريم الحسيني: نور الشريف سيطر علي بلطجي بهذه الخطة l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

ميريت آمون.. الملكة البيضاء

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "7"

نجاة طه

العوامل المؤثرة في الصحة النفسية للطفل

ولاء عزيز

الهند في حياتنا

نهال علام

أسرى الثانوية العامة

مجدي أبوزيد

ظاهرة العزوف عن الزواج

عبد المعطى أحمد

مفتاح النجاح

د . مجدى بدران

العدوى المتكررة من علامات نقص المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ