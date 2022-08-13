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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

2500 تذكرة مجانية من الاتحاد السكندري للجماهير في مباراة البنك الأهلي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي توفير الحد الأقصى من تذاكر المباراة المخصصة للنادي والبالغ عددها 2500 تذكرة مجانًا للجماهير لمؤازرة الفريق الذي يستعد لمواجهة البنك الأهلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة النادي - في بيان صحفي مساء اليوم السبت - إن ذلك يأتي نظرًا لأهمية المباراة وحساسيتها، وتشجيعًا لكل الجماهير للحضور ودعم الفريق واللاعبين للمرور من الظروف الحالية والاطمئنان على ترتيب الفريق في جدول المسابقة. 


وأوضح أن مجلس الإدارة يعرب عن اعتزازه وتقديره لجماهير النادي العظيمة ويدعوها لدعم الفريق دعما مطلقا غير مشروط حتى الدقيقة الأخيرة من المباريات، كما يدعو كل حاملي بطاقة المشجع للحضور للمباراة وملء كل مقعد مخصص للجماهير العظيمة. 


وأشار إلى أنه سيتم تسليم التذاكر المجانية لحاملي "fan id" فور إعلان فتح الحجز عن المباراة من شركة "تذكرتي" وذلك يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة التاسعة مساءً.


ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة، جمعهما من 30 مباراة خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، فاز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 13 مباراة.

 الاتحاد السكندري يتبقى له 4 مباريات خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري وهى أمام فرق (البنك الأهلي، الزمالك، المقاولون العرب، غزل المحلة).

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