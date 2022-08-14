القائم بأعمال عميد آداب عين شس: أقسامنا تتوافق مع رؤية مصر 2030|شاهد

قالت الدكتورة حنان كامل ، القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ، إن الكلية بها ما يقرب من 14 قسما ، منها أقسام للغات ، وأقسام علمية ، وأقسام نظرية ، مشيرة إلى أن أقسام الكلية لا يستغنى عنها سوق العمل ، ومنها أقسام اللغات التي لا يستغنى عنها سوق العمل ، وكذالك الشق العملي بقسم الجغرافيا .

وأضافت الدكتورة حنان كامل ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن قسم المكتبات بالكلية قائم على الشق العملي ، ويتوافق مع رؤية مصر 2030 ، ويعتمد على التحول الرقمي ، والبرمجة ،موضحة : " المسمى مختلف تماما عن أساس القسم وكذالك قسم الجغرافيا القائم على الاستشعار عن بعد وتحليل البيانات " .

قسم الدراما بكلية الآداب عين شمس

وتابعت ، أن قسم الدراما بالكلية تنفرد به كلية الآداب جامعة عين شمس ، وهي تعلم الطالب كيفية كتابة الاسكريبت ، وتأليف الحوار في الدراما ، وتقديم النصوص المسرحية ، من خلال مشاريع التخرج .

وأفادت ، أن كلية الآداب تنفرد بأكثر من منظور عملي ونظر ولغوي ، وتفريعات كثيرة متنوعة .