أهالي حي شرق سمالوط بالمنيا يطالبون بتوصيل الصرف الصحي

إدراجه ضمن حياة كريمة

ناشد عدد من أهالي حي شرق سمالوط شمال المنيا بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالحي وتشغيله والتوصيل لهم للقضاء على معاناتهم مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية وسيارات الكسح.

ومن جانبه عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تضم إنشاء محطات للصرف الصحي الرئيسية والفرعية، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوفير الأراضي لتلك المحطات بالتنسيق مع جهات الولاية والمتبرع بها من المواطنين ومتابعة مستجدات الأعمال لتحقيق المستهدف من أعمال المبادرة.

بحضور ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء المراكز المستهدفة وممثلي دار الهندسة وعدد من الجهات المعنية.



وأوضح المحافظ أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري يستهدف تطوير 192 قرية و 757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف توصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات



وأشار إلى أن المشروعات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات حياة كريمة، تشمل إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، إنشاء محطات رفع صرف صحي، إنشاء شبكات انحدار ومد وتدعيم للشبكات، تركيب وصلات الصرف الصحي للمنازل بالقرى المستهدفة.