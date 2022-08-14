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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شهداء الوطن.. عميد دار العلوم جامعة القاهرة ينعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

صدى البلد

 

نعت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ضحايا الحادث الأليم بكنيسة أبي سيفين بالمنيرة، والذي وقع صباح اليوم مخلفا 41 متوفى و14 مصابا.

وقال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم في بيان للكلية منذ قليل: ببالغ الحزن وخالص المواساة تنعى كلية دار العلوم جامعة القاهرة شهداء الوطن الغالي من إخواننا المسيحيين في مصابهم الأليم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يشملهم برحمته، وأن يلهم ذويهم السلوان والصبر، وأن يمن بعاجل الشفاء على المصابين.

وأضاف البيان: وإننا إذ نعزي إخواننا في الوطن وشركاءنا في المصير فإننا نسأل الله تعالى أن يحفظ مصرنا الغالية قيادة وشعبا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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