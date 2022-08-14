في دقائق قليلة.. اعرف أخبار نادي الزمالك اليوم 14-8-2022

شهد نادي الزمالك على مدار اليوم العديد من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة والتي يرصدها لكم موقع صدي البلد في التالي:-

عودة أمام عاشور .. قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدا





أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدا الاثنين باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

مواعيد مباريات "طائرة الزمالك" في بطولة العين الودية بالإمارات





تنطلق بعد غد الثلاثاء بطولة نادي العين الودية بالإمارات، والتي تقام في الفترة من14 إلى 21 أغسطس الحالي علي صالة العين، بمشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك ونادي العين الإماراتي، منظم البطولة ومنتخب السعودية والأهلي السعودي والعربي الكويتي والجيل الصاعد الجزائري.



عدم الإعلان قبل الكشف الطبي.. فرمان الزمالك للتعاقد مع الصفقات الجديدة

‏كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن قرار إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بعدم الإعلان عن أي صفقة بصورة رسمية إلا بعد تجاوز اللاعب للكشف الطبي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.



مرتضى منصور: لم اعتذر لمحمود الخطيب عن طريق توفيق عكاشة







نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علاقته بالاعتذار الذي تقدم به توفيق عكاشة الى محمود الخطيب رئيس الأهلي.

للمرة الثانية على التوالي.. ماذا يحتاج الزمالك لحصد لقب الدورى؟





يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لمواجهة نظيره النادى الإسماعيلي فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.