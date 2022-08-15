أخبار التعليم.. النهاردة آخر يوم.. موقع التنسيق يتلقى رغبات طلاب المرحلة الأولى عبر هذا الرابط… و تربية نوعية القاهرة: آخر موعد لتقديمات الدراسات العليا اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول إدارة الفريق البحثي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

انتهاء القافلة الطبية السابعة عشر لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات القافلة الطبية السابعة عشر لكلية الصيدلة جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة- كلية الطب -كلية طب الأسنان - مديرية الشئون الصحية - رئاسة حي الزاوية الحمراء -إدارة الزاوية التعليمية بمدرسة السيدة خديجة الفنية التجارية للبنات حى الزاوية الحمراء وذلك حتى 8/16.

النهاردة آخر يوم.. موقع التنسيق يتلقى رغبات طلاب المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

يستقبل اليوم موقع التنسق المرحلة الأولى طلاب من تنسيق الجامعات 2022 في اليوم الاخير لها والتي شهدت معامل التنسيق بالجامعات إقبالا من الطلاب لتسجيل رغباتهم بمساعدة المتواجدين بالمعامل.

تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على البرامج النوعية والمتميزة بألسن عين شمس

تنسيق الجامعات 2022.. تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تربية نوعية القاهرة: آخر موعد لتقديمات الدراسات العليا اليوم

أعلن الدكتور طارق سمير عميد كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، اخر موعد للتقديم لبرامج الدراسات العليا للعام الدراسى الجديد .