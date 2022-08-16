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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-8-2022

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة ، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 16-8-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

 

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

 

 

أسعار الخضروات جاءت كما يلي:

الطماطم 3.5 جنيه للكيلو


البطاطس 6 جنيهات


الخيار 8 جنيهات


البامية 10 جنيهات


الكرنب الأبيض 10 جنيهات 


الكزبرة والشبت 1 جنيه


كأباتشا 8 و10 جنيهات


الجزر كيلو ونص بـ 10 جنيهات


الكوسة 8 جنيهات


الفلفل الحار والبارد 6 جنيهات ونصف


البنجر 10 جنيهات


البصل الأحمر 5 جنيهات


الباذنجان الأسود الرومي 3 جنيهات


الأبيض 5 جنيهات

 


الملوخية الحزمة بـ 5 جنيهات


الثوم الأبيض 10 جنيهات


الليمون 15 جنيها

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