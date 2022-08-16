وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يُطلقان البطولة العربية الدولية للهجن

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن انطلاق البطولة العربية الدولية للهجن، والتي تقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٢٩ نوفمبر المقبل، بمشاركة آلاف المشاركين من مختلف الدول العربية.

وعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة العربية الدولية للهجن، بمقر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأستاذ إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، والأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والأستاذ عبد النبي الشحات رئيس تحرير بوابة الجمهورية الإلكترونية، والأستاذ محمد الدمرداش رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل نشر مختلف الألعاب في جميع محافظات مصر، مشيرا إلى أنه تقرر تأجيل البطولة لشهر نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، مشددا على أن التحضير لبطولة الهجن يجري على قدم وساق لتخرج بأفضل صورة ممكنة.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ تغيرت تماما في الفترة الماضية في ظل الأعمال التطويرية والإنشائية المستمرة بالمدينة لاستقبال الحدث العالمي مؤتمر المناخ، موضحا أنه تم تطوير تراك سباقات الهجن وكذلك المنصة الشرفية وتطوير مختلف الأمور المرتبطة بالبطولة، في ظل استقبال المدينة لآلاف المشاركين في البطولة العربية للهجن.

فيما رحب الأستاذ إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر أنه يتشرف بأن تكون المؤسسة مساهمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء في تنظيم البطولة العربية للهجن، موضحا أنه من الضروري الاهتمام بمختلف الألعاب وخاصة التراثية منها خلال المرحلة المقبلة.

WhatsApp Image 2022-08-16 at 1.48.59 PM (1)

WhatsApp Image 2022-08-16 at 1.49.00 PM (2)

WhatsApp Image 2022-08-16 at 1.49.00 PM (1)