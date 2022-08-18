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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة فى سعر الدولار.. تعرف على سعر العملة أمام الجنيه

الدولار
الدولار

شهدت أسعار الدولار  استقرارا ، اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وسجل  متوسط أسعار الدولار في البنك المركزي  أمام الجنيه المصري 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

 

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.15 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

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أسعار الدولار الأمريكي في مصر اليوم الأربعاء 17-8-2022

سعر  الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.09 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة: 18.08 جنيه للشراء، مقابل 18.18 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 18.12 جنيه للشراء، مقابل 18.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.11 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.11 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.16 جنيه للبيع.

الدولار

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أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

الدولار

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سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.  

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