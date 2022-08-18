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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1.8 مليون .. إجراء أمريكي رسمي بشأن جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لتسريع تسليم إمداداتها المتبقية من لقاحات جدري القردة، وستوفر 1.8 مليون جرعة إضافية للطلب ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين - لم تسمهم - القول إن السلطات القضائية لن تكون قادرة على الوصول إلى الجرعات الإضافية؛ إلا في حال تبني سياسة إدارة ناجحة لتوزيع اللقاحات.


وتطلق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية - أيضًا - برنامجًا تجريبيًا لتوفير مخصصات لقاح إضافية لإدارات الصحة الحكومية والمحلية في الولايات القضائية التي بها إصابات.


وتظهر أحدث البيانات الفيدرالية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 13 ألفا و500 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة حتى الآن.

 

 

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