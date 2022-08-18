ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 37 شخصًا

أعلنت الجزائر ارتفاع أعداد ضحايا حرائق الغابات التي تشهدها بعض ولاياتها بشرقي البلاد إلى 37 حالة وفاة و183 إصابة.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية - في بيان صحفي مساء اليوم الخميس - أن آخر حصيلة لحرائق الغابات وصلت إلى ٣٧ حالة وفاة؛ من بينها ٣٠ جراء الحرائق التي شهدتها ولاية الطارف شرقي البلاد على الحدود مع تونس، بينما سجلت ولاية "سوق أهراس"، الواقعة أيضا بشرقي البلاد، ٥ وفيات، وشهدت ولاية "سطيف" وفاة شخصين متأثرين بحروق بالغة.



وأكد مدير الإحصائيات والإعلام بالمديرية، العقيد عاشور فاروق، أن وحدات المديرية تمكنت من إخماد عدة حرائق غابية في كل من ولايتي قالمة وجيجل، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على بقية الحرائق المندلعة بكل من سوق أهراس (٧ حرائق)، وسكيكدة (٣ حرائق)، الطارف (حريقتان) وحريق واحد بكل من ولايات سطيف، وتيبازة، وتيزي وزو.



وتشهد عدة ولايات بالشرق الجزائري، منذ عدة أيام، اندلاع حرائق ضخمة؛ أسفرت عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وفقا لحصيلة أجهزة الحماية المدنية الجزائرية.