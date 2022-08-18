عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 37 شخصًا

حرائق الجزائر
حرائق الجزائر

أعلنت الجزائر ارتفاع أعداد ضحايا حرائق الغابات التي تشهدها بعض ولاياتها بشرقي البلاد إلى 37 حالة وفاة و183 إصابة.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية - في بيان صحفي مساء اليوم الخميس - أن آخر حصيلة لحرائق الغابات وصلت إلى ٣٧ حالة وفاة؛ من بينها ٣٠ جراء الحرائق التي شهدتها ولاية الطارف شرقي البلاد على الحدود مع تونس، بينما سجلت ولاية "سوق أهراس"، الواقعة أيضا بشرقي البلاد، ٥ وفيات، وشهدت ولاية "سطيف" وفاة شخصين متأثرين بحروق بالغة.


وأكد مدير الإحصائيات والإعلام بالمديرية، العقيد عاشور فاروق، أن وحدات المديرية تمكنت من إخماد عدة حرائق غابية في كل من ولايتي قالمة وجيجل، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على بقية الحرائق المندلعة بكل من سوق أهراس (٧ حرائق)، وسكيكدة (٣ حرائق)، الطارف (حريقتان) وحريق واحد بكل من ولايات سطيف، وتيبازة، وتيزي وزو.


وتشهد عدة ولايات بالشرق الجزائري، منذ عدة أيام، اندلاع حرائق ضخمة؛ أسفرت عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وفقا لحصيلة أجهزة الحماية المدنية الجزائرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل بدء الدراسة في المدارس لـ 1 أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر

الخطيب أنهى الموضوع.. 3 أسباب حسمت مصير سواريش مع الأهلي

ارتفاع كبير لـ الدولار اليوم | تفاصيل

إن شالله تموتوا.. مصرع أسرة كاملة بعد “بوست” على الفيسبوك .. تفاصيل

الدولار يرتفع بقوة لأول مرة إلى هذا المستوى|كم وصل سعره أمام الجنيه؟

تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الكليات المتاحة أمام الطلاب علمي وأدبي بالدرجات

حالة وحيدة .. لو فاز الزمالك على فاركو.. هل يتوج بطلا للدوري؟

جيجي تزعم اغتصابها على يد عبدالله رشدي.. والشيخ يلتزم الصمت | الحقيقة والتفاصيل

ترشيحاتنا

يقدروا يقولوها جهرًا .. إعلامي شهير يكشف عن كارثة في العلاقات العاطفية

فخري الفقي: النظام المصرفي المصري يشهد نجاحات عديدة

التعليم تكشف عن آخر تطورات تنمية المنظومة الفنية بالكامل.. فيديو

سامي عبد العزيز: زرع الأفكار المتطرفة هي بذرة الإرهاب..فيديو

برعاية الصحة العالمية .. إجراء مصري بشأن الأمراض الأكثر انتشارًا

تبدأ من 169 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المايوه.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بإطلالة جديدة

حدث نادر.. علماء يخططون لإعادة إحياء حيوان انقرض منذ عشرات السنين| تفاصيل

إطلالة صادمة .. بنطلون كيم كارداشيان يثير غضب معجبيها

الفنانة أحلام تصدم متابعيها بعد رحلة إسبانيا| شاهد

فيديو

حرائق الجزائر.. 200 قتيل ومصاب وإجراءات عاجلة للمواجهة.. فيديوجراف

بالأسماء.. 3 صفقات سوبر تضيع من الزمالك رسميا “فيديوجراف”

اهتموا بمسيرتهم المهنية.. فنانون لم يكملوا تعليمهم ونجحوا في الفن

بعد وفاة شقيقتها التوأم.. نعيمة الاسم الحركي لـ فتاة ميلودي الشهيرة نجلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

السيسي مكتشف مدينة الأحلام

نهال علام

وثيقة ملكية الدولة

د.مجدي بدران

هل هناك علاقة بين جودة النوم والطعام ؟.. اعرف الإجابة

إبراهيم شعبان

كنيسة أبو سيفين.. الوحدة والدموع

عبد المعطى أحمد

نظام دولي يتآكل وآخر يولد

محمد مجدي

قرارات الحماية الاجتماعية للرئيس

انشروا الأمل

غادة جابر

كان أحد العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ