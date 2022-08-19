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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاتبه علي الارتباط بنجلته ووجدها في أحضانه ..اب يقتل عاطل بالمنوفية

صدى البلد

اصابته الحسرة علي نجلته التي استطاع شاب أن يرتبط بها عاطفيا وتترك المنزل من أجله ليجدها الاب في أحضانه في مشهد اشبه بأفلام السينما.

جن جنون الاب الذي حاول ابعاد طفلته عن العاطل الذي حاول جذبه إليها بعباراته العاطفية التي جعلت الابنة تهرب من أجل الاحتماء به ولكن في علاقة عاطفية غير شرعية.

حادث مأساوي شهده مركز اشمون في محافظة المنوفية بعدما طعن صاحب محل هواتف محمولة ومندوب مبيعات عاطل حاول التعدي عليه بسكين فدافع عن نفسه فارتدت السكين الي جسد العاطل ليلقي مصرع في الحال.

وجد ابنته في أحضانه .. مصرع عاطل بطعن سكين في المنوفية

بدأت الواقعة عندما قام " احمد.ص.ع " ٢١ سنة عاطل بالارتباط عاطفيا بفتاة تبلغ من العمر ١٧ عاما وحاول الاب تقديم النصح أكثر من مرة بالابتعاد عن نجلته وكذلك انذار أهله الذين قالوا إنهم لا يقدرون عليه.

هربت الفتاة "ر.ا" وتركت منزل الأسرة منذ يومين وبحث عنها الاب في كل مكان لينتهي به المطاف في منزل العاطل ليجد ابنته معه وفي أحضانه داخل غرفة نومه.

 حيث توجه الاب " ا.ك.ع" 46 سنة الي منزل المجني عليه للبحث عن نجلته ووجدها في أحضانه فحاول المجني عليه رفع سكينة علي والد الفتاة محاولا أبعاده عنها فحاول الاب الدفاع عنه نفسه فارتدت السكين في صدر المجني عليه.

سقط العشيق قتيلا، علي يد والد الفتاة، حيث اكد الأهالي أن المجني عليه كان سلوكه غير متزن وربطته علاقة عاطفية بالفتاة وحاول الاب مرارا وتكرارا أبعاده عنها والرد علي أهله الذين أكدوا أنهم لا يقدرون عليه حتي هربت الفتاة ووجدها الاب في أحضانه.

لم يتمالك الاب أعصابه حينما وجدها في أحضانه وفي منزله فحاول الخروج بنجلته بعيدا عن الشاب واصطحابها الي المنزل إلا أن الشاب المرتبط بها حاول رفع سكينة عليه لابعاده ونشبت مشاده بينهم حاول الاب الدفاع عن شرفه وبجذب السكينة انغرست في صدر المجني عليه التي أودت بحياته في الحال.

فيما تم استدعاء الإسعاف وتم نقل الشاب الي مستشفي اشمون إلا أنهم أعلنوا وفاته متأثرا بإصابته.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة حيث تم ضبط المتهم وإيداعه في قسم الشرطة تمهيدا لإجراء التحقيقات معه.

المنوفية محافظة المنوفية حادث اشمون طعن محضر بالواقعة علاقة عاطفية

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عاتبه علي الارتباط بنجلته ووجدها في أحضانه ..اب يقتل عاطل بالمنوفية

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