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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للتدريب تلتقي الدفعة الأولى من متدربات برنامج المصريات بالخارج

رشا راغب، المدير
رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

التقت هذا الأسبوع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مع المجموعة الأولى و الثانية من الدفعة الأولى من متدربات برنامج المصريات بالخارج للإستماع إلى مقترحاتهن وآرائهن حول البرنامج.. تم اللقاء عبر خاصية الفيديو كونفرانس. 

 

وذلك من خلال البرنامج التدريبي الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب في مارس ٢٠٢٢ بالشراكة مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبرعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

 

و يهدف البرنامج إلى التواصل مع المصريات حول العالم من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية عن القيادة والإدارة وأحدث مستجدات الدولة المصرية من خلال ٢٢٥ ساعة تدريبية يتخللها دراسة ٤٠ مادة تدريبية تخصصية تغطي ١١ مجالاً مختلفاً في إطار زمني مدته ٦ أشهر . 

رشا راغب متدربات برنامج المصريات بالخارج الأكاديمية الوطنية للتدريب وزارة التخطيط شئون المصريين بالخارج

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