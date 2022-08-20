عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول روسي: سنسعى للتخلص من الدولار واليورو في العلاقات التجارية مع الشركاء

الدولار واليورو
الدولار واليورو

 أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن روسيا ستسعى للتخلص من الدولار واليورو في العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء.

وقال بانكين - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - "إنه على خلفية الضغط الجيوسياسي المتزايد من قبل الغرب، الطريقة الوحيدة لضمان استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وشركائها هي التخلص من استخدام العملات التي أصبحت سامة، وقبل كل شيء الدولار الأمريكي واليورو، والانتقال إلى الحسابات بالعملات المقبولة، أي العملات الوطنية قبل كل شيء".

وأشار إلى أن النموذج الحالي للنظام المالي العالمي، الذي أسسته واشنطن، تبين أنه "غير قابل للاستخدام في ظروف العالم المتعدد الأقطاب، وهو تحول في جوهر الأمر إلى أداة لتحقيق الأهداف السياسية لمجموعة واحدة من الدول".

وأضاف بانكين قائلا "من الواضح أنه في الظروف الراهنة يعتزم الغرب مواصلة استغلال وضعه المتميز، ويسرنا أن الكثير من الدول التي تتابع فرض العقوبات غير المسبوقة وغير الشرعية ضد روسيا، بدأت بالتفكير في التخلص من الدولار في أنشطتها الاقتصادية الخارجية، لغرض ضمان سيادتها"، موضحا أنه تبين أن المهمة قابلة للتحقيق تماما في حال توفر الإرادة السياسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أنهى الموضوع.. 3 أسباب حسمت مصير سواريش مع الأهلي

مصدر بـ الأهلي : نرفض الرد على هناء حمزة | خاص

وعدني مش هيلمسني وكتبنا عقد صوري.. اتهام عبدالله رشدي بالاغتصاب والشيخ يرد| صور

أنا مصورتش مراتك ياحبشي.. سبب انتحار شاب كفر الدوار لايف على فيسبوك

تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الكليات المتاحة أمام الطلاب علمي وأدبي بالدرجات

بعد تأجيل الدراسة.. 4 أيام إجازة بالأسبوع الثاني وتبدأ فعليا 10 أكتوبر

انتبه عند تسمية مولودك.. أسماء أطفال محظورة يُعاقِب عليها القانون

فاكرني عشيقته.. سهير لقاضي الأسرة: جوزي عايزني ألبس قميص نوم قدام الضيوف

ترشيحاتنا

التعليم : امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 مؤمنة بالكامل

فاجعة بالأردن.. وفاة 5 أطفال أشقاء بسبب حريق في منزلهم.. صور

القوى العاملة: تحصيل 52 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن

طلاب الشهادات بالمعاهد الأزهرية يؤدون أول أيام امتحانات الدور الثاني

عُثر على جثته ملقاة فوق الرصيف.. قصة وفاة عماد عبد الحليم المأساوية

دول أوروبية قلقة لإغلاق إسرائيل مكاتب منظمات غير حكومية فلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بالمايوه| صور أثارت الجدل لـ ميرهان حسين في صيف 2022

زوج بطلة العشق الممنوع يتعرض للسخرية بسبب بنطلونه .. تفاصيل

إرهاق وتوتر .. 5 علامات على حاجتك إلى استراحة من العمل

في عيد ميلاد عادل كرم.. القضية 23 وصلت للأوسكار وأخر أفلامه تعرض للهجوم

فيديو

نادية الجندي: جيوش إلكترونية مدفوعة وراء ادعاء أن هذا الرجل ابني

في عيد ميلاد عادل كرم.. القضية 23 وصلت للأوسكار وأخر أفلامه تعرض للهجوم

حماقي وأصالة واليسا الأعلى مشاهدة فى مصر .. تفاصيل

هاجمت ياسمين صبري وتعرضت للضرب من زوجها.. أبرز تصريحات جيهان قمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

إعلام آخر زمن

محمد مخلوف

السيسي مكتشف مدينة الأحلام

نهال علام

وثيقة ملكية الدولة

د.مجدي بدران

هل هناك علاقة بين جودة النوم والطعام ؟.. اعرف الإجابة

إبراهيم شعبان

كنيسة أبو سيفين.. الوحدة والدموع

عبد المعطى أحمد

نظام دولي يتآكل وآخر يولد

محمد مجدي

قرارات الحماية الاجتماعية للرئيس

انشروا الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ