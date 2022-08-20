عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعرب عن مخاوفه بشأن الإجراءات الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن الغارات والإجراءات التي اتخذتها القوات الإسرائيلية قبل يومين ضد عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في رام الله وفي المنطقة "أ" من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أدرجت بعضًا من هذه المنظمات المتضررة على أنها "منظمات إرهابية" في عام 2021.. موضحة أن الاتحاد الأوروبي يتعامل دائمًا مع الاتهامات بالإرهاب أو الصلات بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية، حيث ظل الاتحاد على اتصال بالسلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى كشف المعلومات المتعلقة بحيثيات الحكم، وعلى أساس المعلومات المقدمة حتى الآن، لم يتم إثبات مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل هذه المنظمات.

وأضاف البيان "لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية وللتقدم نحو حل الدولتين".. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بمواصلة دعمه للمجتمع المدني الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومن الضروري أن يُسمح لمثل هذه المنظمات بمتابعة أنشطتها المشروعة والسلمية. 

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يجب ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلامًا.. متعهدا بمواصلة دعم منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى تعزيز احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الشبكة بسرعة.. انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 128 جنيهًا

بعد تراشق مرتضى منصور والأهلي.. العدل تطلب عدم الزج باسمها في سجالات الأحكام القضائية

أول صفقة رسمية | الأهلي يضم حارس الزمالك

أنا خصيمكم أمام الله.. حبتين غلة وبث مباشر كواليس إنهاء شاب لحياته بالبحيرة

فساتين ومايوه ... 10 إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين طافش

بمايوه مثير.. آخر ظهور لنسرين طافش مع زوجها قبل حذفها صورهما سويا

سبب إحالة11 قياديا للنيابة العسكرية..النقل تكشف حقيقة تسمية محطات مونوريل بأسماء رجال أعمال

بفرمان من مجلس الإدارة.. قائمة راحلين عن الأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

إسعافات أولية للتعامل مع من تناول حبوب الغلة

سعر هيونداي توسان موديل 2019

موقف بيرسي تاو في الأهلي .. تفاصيل

فضل ماء زمزم في الإسلام.. وسبب تسميته وحكم الاغتسال به

التصديري للصناعات الكيماوية: تسيير بعثة تجارية لتنزانيا خلال سبتمبر المقبل

قالوا بيخرف.. مرتضى منصور يوجه الشكر لـ فيريرا وجهازه المعاون.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بالمايوه| صور أثارت الجدل لـ ميرهان حسين في صيف 2022

زوج بطلة العشق الممنوع يتعرض للسخرية بسبب بنطلونه .. تفاصيل

إرهاق وتوتر .. 5 علامات على حاجتك إلى استراحة من العمل

في عيد ميلاد عادل كرم.. القضية 23 وصلت للأوسكار وأخر أفلامه تعرض للهجوم

فيديو

نادية الجندي: جيوش إلكترونية مدفوعة وراء ادعاء أن هذا الرجل ابني

في عيد ميلاد عادل كرم.. القضية 23 وصلت للأوسكار وأخر أفلامه تعرض للهجوم

حماقي وأصالة واليسا الأعلى مشاهدة فى مصر .. تفاصيل

هاجمت ياسمين صبري وتعرضت للضرب من زوجها.. أبرز تصريحات جيهان قمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

إعلام آخر زمن

محمد مخلوف

السيسي مكتشف مدينة الأحلام

نهال علام

وثيقة ملكية الدولة

د.مجدي بدران

هل هناك علاقة بين جودة النوم والطعام ؟.. اعرف الإجابة

إبراهيم شعبان

كنيسة أبو سيفين.. الوحدة والدموع

عبد المعطى أحمد

نظام دولي يتآكل وآخر يولد

محمد مجدي

قرارات الحماية الاجتماعية للرئيس

انشروا الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ