الاتحاد الأوروبي يعرب عن مخاوفه بشأن الإجراءات الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن الغارات والإجراءات التي اتخذتها القوات الإسرائيلية قبل يومين ضد عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في رام الله وفي المنطقة "أ" من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أدرجت بعضًا من هذه المنظمات المتضررة على أنها "منظمات إرهابية" في عام 2021.. موضحة أن الاتحاد الأوروبي يتعامل دائمًا مع الاتهامات بالإرهاب أو الصلات بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية، حيث ظل الاتحاد على اتصال بالسلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى كشف المعلومات المتعلقة بحيثيات الحكم، وعلى أساس المعلومات المقدمة حتى الآن، لم يتم إثبات مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل هذه المنظمات.

وأضاف البيان "لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية وللتقدم نحو حل الدولتين".. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بمواصلة دعمه للمجتمع المدني الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومن الضروري أن يُسمح لمثل هذه المنظمات بمتابعة أنشطتها المشروعة والسلمية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يجب ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلامًا.. متعهدا بمواصلة دعم منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى تعزيز احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.