الهند وأستراليا تختتمان تدريبات الشراكة البحرية

أعلنت البحرية الهندية، أن تدريبات الشراكة البحرية مع استراليا بالقرب من مدينة (بيرث) الاسترالية اختتمت اليوم.

وذكرت البحرية الهندية - في معرض بيان أصدرته اليوم /السبت/ فيما يتعلق بهذا الشأن - أن هذه التدريبات تؤكد متانة الروابط البحرية بين البلدين والقدرة على العمل معاً، موضحة أن التدريبات تضمنت تدريبات على هبوط طائرات هليكوبتر على ظهر سفن بحرية ومناورات تكتيكية.

وأشار البيان إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تأكيد الالتزام بالعمل من أجل ضمان الأمن الإقليمي والعالمي ومواجهة التحديات التي تعرقل ذلك وتشجيع السلام والاستقرار في منطقة الاندو / باسيفيك وأن البحرية الهندية والاسترالية تتعاونان على جبهات متعددة وتقومان بدور رئيسي لضمان سلامة التجارة البحرية الدولية.